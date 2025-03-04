Тотті: Рома заслуговує на п'яте-шосте місце, не більше

Легендарний італійський нападник Роми Франческо Тотті заявив, що наразі це слабка команда, яка не заслуговує опинитися вище 5 місця в Серії А.

Його слова передає Ilromanista.

" Щоб виграти Скудетто, Ромі потрібні чудові тренери, але перш за все чудові гравці. Потрібно щось більше, ніж те, що я бачу. Сьогодні Рома заслуговує на п'яте-шосте місце, не більше. Зараз є сильніші команди ", – сказав Тотті.

Він також розповів, що хотів би бачити на посаді головного тренера Карло Анчелотті, але італійський наставник навряд очолить "вовків". Тотті також каже, що в Ромі звикли до посередніх тренерів.

" Ромі потрібен Анчелотті, але він не прийде. А якщо прийде, то запитає: "що це за команда?" Гасперіні – хороший тренер, але я від нього не сходжу з розуму. Я ніколи не міг грати з його стилем. З іншого боку, мені дуже подобається Де Дзербі, але в Римі він був би під знаком питання.

У Римі звикли до посередніх тренерів… Моурінью? Він один із найсильніших у світі. Він, Аллегрі та Анчелотті не дуже добре грають, але вони знають, як вивести гравців на поле. І вони виграють, а результат має значення. У Римі Моурінью зіграв два фінали єврокубків, що ви можете йому сказати? ".

Нагадаємо, власник Роми Ден Фрідкін хоче зберегти головного тренера клубу Клаудіо Раньєрі на наступний сезон. Він очолив команду 14 листопада 2024 року. Тоді планувалось, що фахівець покине свою посаду наприкінці сезону.

Раніше повідомлялося, що саме Раньєрі займається пошуками наступного головного тренера для Роми. Він уже контактував із Джан П’єро Гасперіні.

Напередодні гол Артема Довбика приніс Ромі перемогу над Комо.