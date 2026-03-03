Тотті, який їздив у Росію, близький до повернення у Рому – інсайдер

Колишній нападник Роми Франческо Тотті може повернутись до римського клубу.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Авторитетний інсайдер розповів про зустріч між Тотті та головним тренером "вовків" Джан П'єро Гасперіні, яка відбулась 2 березня. Під час неї Франческо висловив готовність повернутись до римлян на керівну посаду.

Нагадаємо, що Тотті провів усю свою футбольну кар'єру у Ромі, провівши у футболці "вовків" 785 матчів (307 голів та 205 асистів), завовавши п'ять трофеїв.

Влітку 2017-го італійський нападник повісив бутси на цвях. Після закінчення кар'єри Тотті опустився в очах своїх фанів з України.

Навесні 2025-го італієць їздив у Росію, де став гостем церемонії нагородження премії "Рейтинг букмекерів". Сам ексфутболіст тоді відкинув звинувачення, назвавши критику на свою адресу "лицемірством і спекуляціями з боку тих, хто хоче прославитися на його імені".

Відзначимо, що Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, після 27 турів посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А, набравши вже 51 бал.

У минулому турі "вовків" Гасперіні розписали бойову нічию з туринським Ювентусом 3:3.

Наступний матч Рома проведе у неділю, 8 березня, коли зіграє на виїзді проти Дженоа Руслана Маліновського. Початок – о 19:00 (за Києвом).