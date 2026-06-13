Рома націлилась на трансфер лідера збірної США
Рома зацікавлена у підписанні атакувального півзахисника Мілана та збірної США Крістіана Пулішича.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Римляни запитували інформацію щодо 27-річного американського футболіста, контракт якого з Міланом розрахований до літа 2027 року та містить опцію продовження ще на сезон.
За інформацією джерела, представники гравця вже контактували з головним тренером "вовків" Джан П'єро Гасперіні. Крім того, інтерес до футболіста виявляють клуби англійської Прем'єр-ліги та МЛС.
Зазначається, що футболіст вже декілька місяців очікує на нову угоду з Міланом.
У поточному сезоні Пулішич зіграв 32 гри, в яких забив 10 голів та зробив 3 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 50 мільйонів євро.
Напередодні США з асистом Крістіана розгромили Парагвай на ЧС-2026.