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Клуб Довбика призначив нового спортивного директора

Олег Дідух — 13 червня 2026, 15:46
Клуб Довбика призначив нового спортивного директора
Тоні Д'Аміко
ФК Рома

Тоні Д'Аміко призначений на посаду спортивного директора Роми, за яку виступає форвард збірної України Артем Довбик.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Д'Аміко приступить до виконання своїх обов'язків на новій посаді з 1 липня поточного року. До цього обов'язки спортивного директора Роми тимчасово виконуватиме Мауріціо Ломбардо.

Нагадаємо, попередній спортивний директор Роми, Фредерік Массара, був звільнений наприкінці травня поточного року.

Д'Аміко з 2022 року обіймав посаду спортивного директора Аталанти. До цього також працював у Вероні.

Минулого тижня повідомлялося про інтерес Роми до хавбека Торіно Ніколи Влашича. Очікувалося, що Рома перейде до активних дій щодо цього трансферу після призначення Д'Аміко.

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