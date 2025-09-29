Парма обіграла Торіно, Лаціо розгромив Дженоа з Малиновським у 5-му турі Серії А
У понеділок, 29 вересня, двома матчами завершився 5-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
У першій зустрічі ігрового дня Парма перемогла Торіно.
Пізніше стартував поєдинок між Дженоа та Лаціо. Український хавбек "грифонів" Руслан Малиновський вийшов з перших хвилин, отримав жовту картку та був замінений на 69 хвилині. Лаціо переміг з рахунком 3:0.
Чемпіонат Італії – Серія А
5 тур, 29 вересня
Парма – Торіно 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Пельєгріно (пен), 1:1 – 50 Нгонге, 2:1 – 72 Пельєгріно
Дженоа – Лаціо 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 4 Канчелльєрі, 0:2 – 30 Кастельянос, 0:3 – 63 Дзакканьї
Нагадаємо, у центральному матчі 5 туру італійської Серії А Мілан вдома обіграв Наполі 2:1. Попри вилучення Первіса Еступіньяна на 57-й хвилині "россонері" втримали перемогу та очолили турнірну таблицю.