Парма обіграла Торіно, Лаціо розгромив Дженоа з Малиновським у 5-му турі Серії А

У понеділок, 29 вересня, двома матчами завершився 5-й тур італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

У першій зустрічі ігрового дня Парма перемогла Торіно.

Пізніше стартував поєдинок між Дженоа та Лаціо. Український хавбек "грифонів" Руслан Малиновський вийшов з перших хвилин, отримав жовту картку та був замінений на 69 хвилині. Лаціо переміг з рахунком 3:0.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 29 вересня

Парма – Торіно 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Пельєгріно (пен), 1:1 – 50 Нгонге, 2:1 – 72 Пельєгріно

Дженоа – Лаціо 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 4 Канчелльєрі, 0:2 – 30 Кастельянос, 0:3 – 63 Дзакканьї

Нагадаємо, у центральному матчі 5 туру італійської Серії А Мілан вдома обіграв Наполі 2:1. Попри вилучення Первіса Еступіньяна на 57-й хвилині "россонері" втримали перемогу та очолили турнірну таблицю.