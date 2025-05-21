Карвахаль: Я не боюся конкуренції з Трентом

Правий захисник Реала Дані Карвахаль заявив про те, що не боїться можливої конкуренції за місце в основному складі з Трентом Александером-Арнольдом із Ліверпуля.

Ветерана цитує Фабріціо Романо.

"Конкуренція з Трентом? Ну, це очевидно. Про це ще не оголосили офіційно, але дуже схоже, що це трапиться. Ніякого страху в мене немає. Ми будемо партнерами по команді. Конкуренція зробить нас обох сильнішими та змусить нас видавати все найкраще, що ми можемо", – заявив іспанець.

Трент Александер-Арнольд покине Ліверпуль наприкінці сезону вільним агентом. Найімовірнішим варіантом продовження його кар’єри є Реал.

Раніше сам Карвахаль натякнув на завершення кар’єри. Контракт 33-річного захисника із Реалом діє до літа 2026 року.