Карвахаль натякнув на завершення кар’єри

Легендарний фланговий захисник Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль заявив про те, що кінець його професійної кар’єри вже близький.

33-річного іспанського футболіста цитує Фабріціо Романо.

"Це була довга подорож. Моя спортивна кар’єра вже наближається до завершення. Я маю бути реалістом", – заявив гравець.

🤍 Dani Carvajal: “It's been a long journey. My sports career is already nearing the end. I hope not, but I have to be realistic”. pic.twitter.com/2GO5L7sKYW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025

Контракт Карвахаля із Реалом діє до літа 2026 року. Влітку цього року до мадридського клубу приєднається зірковий гравець Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, який, як і Дані, виступає на позиції правого захисника.

У поточному сезоні на рахунку Карвахаля 1 гол і 1 асист у 11 матчах за Реал у всіх турнірах. Значну частину нинішньої кампанії він пропустив через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.