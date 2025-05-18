Карвахаль натякнув на завершення кар’єри
Дані Карвахаль
ФК Реал
Легендарний фланговий захисник Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль заявив про те, що кінець його професійної кар’єри вже близький.
33-річного іспанського футболіста цитує Фабріціо Романо.
"Це була довга подорож. Моя спортивна кар’єра вже наближається до завершення. Я маю бути реалістом", – заявив гравець.
Контракт Карвахаля із Реалом діє до літа 2026 року. Влітку цього року до мадридського клубу приєднається зірковий гравець Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, який, як і Дані, виступає на позиції правого захисника.
У поточному сезоні на рахунку Карвахаля 1 гол і 1 асист у 11 матчах за Реал у всіх турнірах. Значну частину нинішньої кампанії він пропустив через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.