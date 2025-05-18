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Карвахаль натякнув на завершення кар’єри

Олег Дідух — 18 травня 2025, 12:15
Карвахаль натякнув на завершення кар’єри
Дані Карвахаль
ФК Реал

Легендарний фланговий захисник Реала та збірної Іспанії Дані Карвахаль заявив про те, що кінець його професійної кар’єри вже близький.

33-річного іспанського футболіста цитує Фабріціо Романо.

"Це була довга подорож. Моя спортивна кар’єра вже наближається до завершення. Я маю бути реалістом", – заявив гравець.

Контракт Карвахаля із Реалом діє до літа 2026 року. Влітку цього року до мадридського клубу приєднається зірковий гравець Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, який, як і Дані, виступає на позиції правого захисника.

У поточному сезоні на рахунку Карвахаля 1 гол і 1 асист у 11 матчах за Реал у всіх турнірах. Значну частину нинішньої кампанії він пропустив через розрив хрестоподібної зв’язки коліна.

Карвахаль Реал Мадрид

Карвахаль

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