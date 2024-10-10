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Легенда Реала покине Кастілью в кінці сезону

Олег Дідух — 10 жовтня, 16:09
Легенда Реала покине Кастілью в кінці сезону
Рауль Гонсалес
Реал Мадрид

Легендарний екс-форвард Реала Рауль Гонсалес покине посаду головного тренера другої команди мадридців, Кастільї, наприкінці нинішнього сезону.

Про це повідомляє Marca.

На посаді головного тренера Кастільї Рауля замінить інший екс-гравець Реала, Альваро Арбелоа.

Що стосується самого Рауля, то у нього є два варіанти подальшої роботи у Реалі: працювати в Кастільї в якості директора команди, або увійти до тренерського штабу Карло Анчелотті в першій команді "Вершкових".

47-річний Рауль очолює Кастілью з 2019 року. На даний момент команда займає 18-те місце з 20 команд у групі 2 Прімера Федерасьон – третьому за силою дивізіону іспанського клубного футболу.

Раніше повідомлялося про те, що Реал націлений на підписання Мохамеда Салаха.

Кастілья Рауль Реал Мадрид

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