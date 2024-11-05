Легенда Реала може очолити збірну Вірменії після звільнення Петракова

Новим головним тренером збірної Вірменії може стати легендарний ексфорвард Реала Рауль Гонсалес.

Про це повідомляє журналіст Грач Хачатрян.

За його інформацією, віцепрезидент Федерації футболу Вірменії Армен Нікогосян вже провів перші переговори з 47-річним іспанським фахівцем, який з 2019 року очолює другу команду Реала – Кастілью. У жовтні повідомлялося про те, що Рауль покине свою посаду наприкінці сезону.

Посада головного тренера збірної Вірменії стала вакантною після того, як у жовтні був звільнений український фахівець Олександр Петраков. Екснаставник збірної України працював з вірменською командою з січня 2023 року.

Наразі Вірменія посідає друге місце у групі 4 дивізіону С Ліги націй з 4 очками у 4 матчах.