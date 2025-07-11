Легенда Ліверпуля стане одноклубником Ярмолюка

Колишній капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон повернеться в АПЛ після невдалого періоду в Аяксі.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

Наступним клубом 35-річного хавбека стане Брентфорд, у складі якого виступає Єгор Ярмолюк. Очікується, що сторони підпишуть дворічний контракт.

🚨 BREAKING: Jordan Henderson to join Brentford on 2yr deal. 35yo free agent after leaving Ajax - prioritised PL return & #BrentfordFC won race. Medical / paperwork over weekend - announcement next week out of respect to Diogo Jota + family @TheAthleticFC https://t.co/a5VwPttnDz — David Ornstein (@David_Ornstein) July 11, 2025

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, Гендерсон покинув Аякс, за який виступав з січня 2024 року. Англієць дострокового розірвав контракт, який діяв до літа 2026 року.

З 2011 по 2023 рік англієць виступав за Ліверпуль – у складі "червоних" Гендерсон виграв усі можливі клубні трофеї та був капітаном команди.

Раніше Брентфорд продав свого основного півзахисника в Арсенал.