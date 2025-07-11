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Легенда Ліверпуля стане одноклубником Ярмолюка

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 11:34
Легенда Ліверпуля стане одноклубником Ярмолюка
Джордан Гендерсон
ФК Аякс

Колишній капітан Ліверпуля Джордан Гендерсон повернеться в АПЛ після невдалого періоду в Аяксі.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

Наступним клубом 35-річного хавбека стане Брентфорд, у складі якого виступає Єгор Ярмолюк. Очікується, що сторони підпишуть дворічний контракт.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, Гендерсон покинув Аякс, за який виступав з січня 2024 року. Англієць дострокового розірвав контракт, який діяв до літа 2026 року. 

З 2011 по 2023 рік англієць виступав за Ліверпуль – у складі "червоних" Гендерсон виграв усі можливі клубні трофеї та був капітаном команди.

Раніше Брентфорд продав свого основного півзахисника в Арсенал.

Аякс Брентфорд Гендерсон

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