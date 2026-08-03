Гендерсон – про перехід у Челсі: Я не міг відмовитися від такої можливості

Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон пояснив перехід у лондонський Челсі.

Його слова передає пресслужба клубу.

"З огляду на масштаб цього клубу, головного тренера, до якого я відчуваю величезну повагу, і рівень футболістів, це була можливість, від якої я просто не міг відмовитися.

Я також був вражений тим, наскільки власники хочуть, щоб Челсі був успішним і рухався у правильному напрямку.

Для мене це означає віддавати все щодня, як на полі, так і поза ним, щоб максимально допомогти гравцям навколо мене та команді. Я дуже радий розпочати", – заявив Гендерсон.