Гендерсон – про перехід у Челсі: Я не міг відмовитися від такої можливості
Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон пояснив перехід у лондонський Челсі.
Його слова передає пресслужба клубу.
"З огляду на масштаб цього клубу, головного тренера, до якого я відчуваю величезну повагу, і рівень футболістів, це була можливість, від якої я просто не міг відмовитися.
Я також був вражений тим, наскільки власники хочуть, щоб Челсі був успішним і рухався у правильному напрямку.
Для мене це означає віддавати все щодня, як на полі, так і поза ним, щоб максимально допомогти гравцям навколо мене та команді. Я дуже радий розпочати", – заявив Гендерсон.
Нагадаємо, перехід відбувся на правах вільного агента, хавбек раніше розірвав контракт із Брентфордом, за який виступав з літа 2025 року. За цей час відіграв 34 матчі, у яких відзначився голом і 3 асистами.
Гендерсон найбільше відомий за виступами за Ліверпуль у 2011 – 2023 роках. За "червоних" провів 492 матчі, був капітаном команди. Також виступав за Ковентрі, Аль-Іттіфак, Аякс і Сандерленд.
Нагадаємо, напередодні український вінгер Михайло Мудрик уперше взяв участь у тренуванні лондонського Челсі після скасування дискваліфікації.