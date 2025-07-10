Аякс оголосив про відхід Гендерсона

Відомий англійський півзахисник Джордан Гендерсон покинув амстердамський Аякс.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт Гендерсона з Аяксом діяв до літа 2026 року, проте в угоді була прописана опція, яка дозволяє 35-річному хавбеку покинути клуб безплатно. Англієць вирішив її активувати та став вільним агентом.

Гендерсон виступав за Аякс з січня 2024 року. У минулому сезоні на його рахунку 1 гол і 6 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

З високою часткою імовірності, незабаром Гендерсон повернеться в АПЛ. Наприкінці червня повідомлялося про інтерес до нього з боку Ноттінгем Форест.

З 2011 до 2023 року Гендерсон виступав за Ліверпуль. Також виступав за Сандерленд, Ковентрі та Аль-Іттіфак із Саудівської Аравії.