Інтеру запропонували повернути колишню зірку клубу

Іменитий хорватський фланговий півзахисник ПСВ Іван Перішич може повернутися в міланський Інтер.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Інтеру запропонували послуги Перішича. Відповідь міланського клубу наразі не відома, проте чемпіони Італії шукають підсилення позиції латераля після продажу Дензела Думфріса в мадридський Реал.

У січні поточного року Інтер сам намагався підписати Перішича, проте тоді ПСВ заблокував відхід хорвата.

Раніше Перішич уже виступав за Інтер з 2015 до 2022 року з перервою на оренду в мюнхенській Баварії у сезоні-2019/20.

Контракт Першіча з ПСВ діє до літа 2027 року. На початку липня 37-річний ветеран заявив, що не планує завершувати кар'єру в збірній Хорватії.