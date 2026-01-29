Інтер працює над поверненням Перішича

Лідер італійської Серії А Інтер працює над поверненням півзахисника ПСВ Івана Перишича.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Нерадзуррі" представили свою першу пропозицію нідерландському клубу. Зустріч між сторонами відбулась сьогодні, 29 січня.

Зазначається, що 36-річний хорват готовий до переходу. Однак угода залежить від рішення керівництва ПСВ.

🚨⚫️🔵 Inter have presented their first proposal for Ivan Perisić, no green light yet for an exit by PSV Eindhoven.



Perisić wants the move, always been clear; but deal depends on PSV decision.



First meeting took place this afternoon, more to follow.



🎥🇮🇹… pic.twitter.com/XkPjJEweFb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026

Перишич виступав за Інтер в період з 2015 по 2019 рік, а потім з 2020 до 2022 року.

Контракт хорвата розрахований до літа 2027 року. У поточному сезоні в активі грав 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Напередодні повідомлялося, що Борнмут узгоджує деталі трансферу бразильця Луїса Енріке, який має переїхати до Англії з Інтера на правах оренди.