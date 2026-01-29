Інтер працює над поверненням Перішича
Лідер італійської Серії А Інтер працює над поверненням півзахисника ПСВ Івана Перишича.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Нерадзуррі" представили свою першу пропозицію нідерландському клубу. Зустріч між сторонами відбулась сьогодні, 29 січня.
Зазначається, що 36-річний хорват готовий до переходу. Однак угода залежить від рішення керівництва ПСВ.
Перишич виступав за Інтер в період з 2015 по 2019 рік, а потім з 2020 до 2022 року.
Контракт хорвата розрахований до літа 2027 року. У поточному сезоні в активі грав 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав 8 результативних передач.
Напередодні повідомлялося, що Борнмут узгоджує деталі трансферу бразильця Луїса Енріке, який має переїхати до Англії з Інтера на правах оренди.