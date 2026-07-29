Інтер продовжив контракт із німецьким захисником

Німецький центральний захисник Ян Орель Біссек продовжив контракт із міланським Інтером.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Новий контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Попередня угода діяла до 2028 року. Біссек отримав підвищення зарплати, яка тепер становить 3 мільйони євро на рік.

25-річний німець виступає за Інтер з літа 2023 року, коли міланці заплатили за нього Орхусу 7,2 мільйони євро. За три роки в Інтері Біссек провів 103 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 8 асистами. Наразі його трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер близький до підписання на правах вільного агента центрального захисника збірної Англії Джона Стоунза.