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Інтер продовжив контракт із німецьким захисником

Олег Дідух — 29 липня 2026, 17:48
Інтер продовжив контракт із німецьким захисником
Ян Біссек
ФК Інтер

Німецький центральний захисник Ян Орель Біссек продовжив контракт із міланським Інтером.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Новий контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Попередня угода діяла до 2028 року. Біссек отримав підвищення зарплати, яка тепер становить 3 мільйони євро на рік.

25-річний німець виступає за Інтер з літа 2023 року, коли міланці заплатили за нього Орхусу 7,2 мільйони євро. За три роки в Інтері Біссек провів 103 матчі в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 8 асистами. Наразі його трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер близький до підписання на правах вільного агента центрального захисника збірної Англії Джона Стоунза.

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