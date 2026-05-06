Вдарив його сина: Робінью, який перебуває за ґратами, обурений поведінкою Неймара

Колишня зірка футболу Робінью дізнався про конфлікт між його сином та провідним гравцем Сантоса Неймаром.

Про це інформує UOL Esporte.

Про цю сутичку йому повідомили адвокати, адже ексфутболіст, який перебуває за ґратами, засуджений на 9 років через групове зґвалтування. Робінью-старший був обурений таким інцидентом та поведінкою капітана бразильського клубу.

Нагадаємо, що напружена ситуація між Робінью Жуніором та Неймаром виникла через те, що капітан відчув неповагу. Це сталося після того, як 18-річний футболіст обійшов його на дриблінгу.

Зірковий бразилець роздратувався, внаслідок чого відбулася штовханина. Очевидці заявили, що Неймар дав ляпаса сину Робінью, а згодом підставив підніжку юному партнеру, через що той впав на землю. Після цього Неймар перепросив у молодого одноклубника.

На думку Робінью-старшого, вибачень у цьому моменті недостатньо. Він хоче довести справу до кінця.

Зазначається, що син ексгравця може розірвати контракт із Сантосом через даний інцидент. Чинна угода правого вінгера з бразильською командою розрахована до 30 червня 2027-го.

Нагадаємо, що син Робінью доєднався до першої команди Сантоса влітку 2025-го. Відтоді провів за основу 23 матчі (1 асист).