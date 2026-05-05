Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Барселони може очолити Челсі

Олег Дідух — 5 травня 2026, 16:49
Екстренер Барселони може очолити Челсі
Хаві Ернандес
instagram.com/xavi

Відомий іспанський фахівець Хаві Ернандес може стати новим головним тренером лондонського Челсі.

Про це повідомляє The Independent.

Керівництво Челсі наразі перебуває в пошуках нового головного тренера на наступний сезон після звільнення Ліама Росеньора. До завершення поточного сезону команду тимчасово очолює Каллум Макфарлейн.

Хаві є однією з головних кандидатур, яку розглядають у керівництві Челсі. У клубі вважають, що його стиль гри більш сумісний з філософією клубу, ніж стиль Андоні Іраоли, який також розглядається як один із пріоритетних кандидатів.

Хаві залишається безробітним з літа 2024 року, коли він покинув Барселону. Каталонців він у 2023 році привів до перемог у Ла Лізі та Суперкубку Іспанії.

Хаві Ернандес Челсі

Хаві Ернандес

Він один із обраних, – Хаві порівняв Ямала з легендою футболу
Велич та гріхи Жоана Лапорти: обіцяв Бекхема, зрадив Переса і двічі відродив Барселону
Хаві – про звільнення з Барселони: Проти мене розгорнули кампанію у ЗМІ
Мессі хотів повернутися: Хаві назвав причину зірваного камбеку аргентинця в Барселону
Хаві може очолити учасника ЧС-2026

Останні новини