Легенда Аякса повернеться у клуб в статусі головного тренера
Джон Хейтінга
instagram.com/johnheitinga
Колишній захисник Аякса та низки європейських клубів Джон Хейтінга близький до того, щоб очолити амстердамців.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Клуб зміг домовитись із Ліверпулем про перехід фахівця. Наразі Хейтінга є асистентом Арне Слота.
Очікується, що контракт буде підписано строком на два роки. За Аякс центрбек виступав з 2001 по 2008 рік, а згодом повертався у 2015-му, але невдало (2 матчі).
Протягом кар'єри Хейтінга встиг також пограти за Атлетико, Евертон, Фулгем та Герту.
Раніше у відставку з посади головного тренера Аякса подав Франческо Фаріолі – його підопічні втратили перемогу в чемпіонаті Нідерландів за лічені тури до завершення кампанії.