Легенда Аякса повернеться у клуб в статусі головного тренера

Колишній захисник Аякса та низки європейських клубів Джон Хейтінга близький до того, щоб очолити амстердамців.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб зміг домовитись із Ліверпулем про перехід фахівця. Наразі Хейтінга є асистентом Арне Слота.

🚨❤️🤍 Ajax have agreed deal to appoint John Heitinga as new head coach on two year contract.



Exclusive story confirmed as Liverpool gave their green light earlier this week and Heitinga will go back to Ajax. 🇳🇱 pic.twitter.com/cp8ZkH6j4a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025

Очікується, що контракт буде підписано строком на два роки. За Аякс центрбек виступав з 2001 по 2008 рік, а згодом повертався у 2015-му, але невдало (2 матчі).

Протягом кар'єри Хейтінга встиг також пограти за Атлетико, Евертон, Фулгем та Герту.

Раніше у відставку з посади головного тренера Аякса подав Франческо Фаріолі – його підопічні втратили перемогу в чемпіонаті Нідерландів за лічені тури до завершення кампанії.