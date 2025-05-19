Головний тренер Аякса подав у відставку після фіаско в чемпіонаті
Італійський фахівець Франческо Фаріолі подав у відставку з посади головного тренера Аякса, він уже повідомив про своє рішення клубному керівництву.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Таке рішення італійський тренер ухвалив після того, як команда втратила чемпіонство в поточному сезоні нідерландського Ередивізі. За 5 турів до фінішу Аякс лідирував з 9-очковою перевагою над ПСВ, проте в підсумку фінішував другим, двічі зігравши внічию та зазнавши двох поразок у останніх 5 матчах.
Фаріолі очолив Аякс у травні минулого року. До цього 36-річний італійський фахівець працював із турецькими Фатіх Карагюмрюком і Аланьяспором, а також французькою Ніццою. У 2017 – 2020 роках був асистентом екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, коли той очолював Беневенто та Сассуоло.