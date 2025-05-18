ПСВ переграв Спарту та став чемпіоном Нідерландів

ПСВ Ейндховен здолав роттердамську Спарту та став чемпіоном Нідерландів сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Петера Боса.

На гол Перішича господарі арени відповіли точним ударом Зехіела, а перемогу ПСВ принесли м'ячі Де Йонга та Тільмана.

Зазначимо, що чемпіонська інтрига в Ередівізі трималась до останнього і закрутилась завдяки невдачі Аякса у минулому турі. Тоді підопічні Фаріолі втратили перемогу над Гронінгемом на 90+9 хвилині, а з нею й перше місце у турнірній таблиці.

Для ПСВ цей тріумф став 26-м в історії та другим поспіль. Аякс завершив сезон на другій позиції, а третім став Феєнорд.

Сьогодні також дострокове чемпіонство оформило київське Динамо, зігравши внічию з Чорноморцем.