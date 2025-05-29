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Анрі розкритикував Артету за відсутність трофеїв у Арсенала

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 10:00
Анрі розкритикував Артету за відсутність трофеїв у Арсенала
Мікель Артета
УЄФА

Колишній нападник лондонського Арсенала Тьєррі Анрі розкритикував головного тренера команди Мікеля Артети за відсутність трофеїв протягом останнії п'яти років.

Слова француза наводить ESPN.

"Я не кажу, що розчарований в Арсеналі, але цілком зрозуміло, що зараз люди ставлять запитання щодо того, що робить команда.

Я розумію, що на самому початку, коли ти приходиш і це ще не твоя команда, тобі потрібно щонайменше три-чотири трансферні вікна, щоб змінити все, що хочеш. Це потребує часу, і тренеру потрібно дати час, щоб реалізувати свої ідеї.

Зараз, за останні три роки, Арсенал опинився в ситуації, коли мав би щонайменше виграти один трофей або вийти у фінал. Манчестер Юнайтед зіграв у п’яти фіналах за останні п’ять років — той самий МЮ, з якого всі сміються. А Арсенал за останні три роки побудови команди жодного разу не дійшов до фіналу", – сказав Анрі.

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Мікель Артета очолив Арсенал у 2019 році, вигравши  того ж сезону Кубок Англії, а згодом додав до них ще два Суперкубки (2020, 2023).

Цей сезон, як і попередні два, "каноніри" завершили на другому місці в турнірній таблиці АПЛ. Також команда дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступилась ПСЖ.

Раніше повідомлялось, що сам Анрі може очолити РБ Лейпциг.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета Тьєррі Анрі

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