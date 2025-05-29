Анрі розкритикував Артету за відсутність трофеїв у Арсенала

Колишній нападник лондонського Арсенала Тьєррі Анрі розкритикував головного тренера команди Мікеля Артети за відсутність трофеїв протягом останнії п'яти років.

Слова француза наводить ESPN.

"Я не кажу, що розчарований в Арсеналі, але цілком зрозуміло, що зараз люди ставлять запитання щодо того, що робить команда.



Я розумію, що на самому початку, коли ти приходиш і це ще не твоя команда, тобі потрібно щонайменше три-чотири трансферні вікна, щоб змінити все, що хочеш. Це потребує часу, і тренеру потрібно дати час, щоб реалізувати свої ідеї.



Зараз, за останні три роки, Арсенал опинився в ситуації, коли мав би щонайменше виграти один трофей або вийти у фінал. Манчестер Юнайтед зіграв у п’яти фіналах за останні п’ять років — той самий МЮ, з якого всі сміються. А Арсенал за останні три роки побудови команди жодного разу не дійшов до фіналу", – сказав Анрі.