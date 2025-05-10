Артета – про трансфери Арсенала: Ви взагалі слухали мене у січні?
Головний тренер лондонського Арсенала висловився про те, чого він очікує від трансферної політики клубу влітку.
Думку фахівця наводить ESPN.
"Мені дійсно це треба пояснювати? Ви мене слухали у січні? Я сказав вам все ще тоді й з того часу нічого не змінилось.
Мені потрібна найкраща команда та найкращий гравець. Якщо ви дасте мені три нападники, яким понад 25 років, то Арсенал буде неймовірним.
Можливо, це дійсно найскладніше завдання на літо. У світі не так багато гравців, які демонструють дійсно видатні результати. Ви можете це побачити у статистичних даних АПЛ", – розповів Артета.
Окрім того, іспанець відповів, чи робитимуть "канонірі" чемпіонський коридор для Ліверпуля.
"Вони заслуговують на це. Ліверпуль був кращою командою, вони були послідовними, а робота Арне Слота та його тренерського штабу була фантастичною", – резюмував наставник лондонців.
Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Арсеналом відбудеться завтра о 18:30 за київським часом. "Червоні" достроково стали чемпіонами Англії, а Арсенал вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись у півфіналі ПСЖ.
Раніше Артета назвав гравця, який зіграв вирішальну роль у перемозі французького клубу.