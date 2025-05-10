Артета – про трансфери Арсенала: Ви взагалі слухали мене у січні?

Головний тренер лондонського Арсенала висловився про те, чого він очікує від трансферної політики клубу влітку.

Думку фахівця наводить ESPN.

"Мені дійсно це треба пояснювати? Ви мене слухали у січні? Я сказав вам все ще тоді й з того часу нічого не змінилось.

Мені потрібна найкраща команда та найкращий гравець. Якщо ви дасте мені три нападники, яким понад 25 років, то Арсенал буде неймовірним.

Можливо, це дійсно найскладніше завдання на літо. У світі не так багато гравців, які демонструють дійсно видатні результати. Ви можете це побачити у статистичних даних АПЛ", – розповів Артета.