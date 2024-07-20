Лаутаро підпише новий контракт з Інтером

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес підпише новий контракт з міланським клубом.

Про це розповів президент "нерадзуррі" Беппе Маротта порталу Sky Sports.

"Лаутаро Мартінес узгодив новий контракт з клубом, все підписано. Офіційне оголошення буде в найближчі тижні", — заявив Маротта.

Раніше повідомлялося, що 26-річний форвард отримає новий договір до літа 2029 року. За яким буде передбачена зарплата в розмірі 9 млн євро на рік без урахування податків та бонуси.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з яким виграв чемпіонат Італії (2020/21, 2023/24), Кубок країни (2021/22, 2022/23) та Суперкубок (2021/22, 2022/23).

У сезоні-2023/24 аргентинець забив 27 голів та віддав 5 результативних передач у 44 матчах за клуб та став найкращим гравцем чемпіонату Італії.

Напередодні нападник разом зі збірною Аргентини виграв Копа Америки-2024, де він став найкращим бомбардиром турніру — 5 голів.