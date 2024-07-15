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Лаутаро продовжить контракт з Інтером

Олександр Булава — 15 липня, 17:21
Лаутаро продовжить контракт з Інтером

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес близький до підписання нового контракту з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний форвард отримає новий договір до літа 2029 року. За яким буде передбачена зарплата в розмірі 9 млн євро на рік без урахування податків та бонуси.

Нагадаємо, Лаутаро Мартінес перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. Разом з яким виграв чемпіонат Італії (2020/21, 2023/24), Кубок країни (2021/22, 2022/23) та Суперкубок (2021/22, 2022/23).

У сезоні-2023/24 аргентинець забив 27 голів та віддав 5 результативних передач у 44 матчах за клуб та став найкращим гравцем чемпіонату Італії.

Напередодні нападник разом зі збірною Аргентини виграв Копа Америки-2024, де він став найкращим бомбардиром турніру — 5 голів.

Інтер Чемпіонат Італії, Серія А Лаутаро Мартінес

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