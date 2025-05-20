Лапорта оцінив можливість трансферу Голанда в Барселону

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про можливість підписання нападника Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінга Голанда.

Думку функціонера наводить журналіст Фабріціо Романо.

"У житті немає нічого неможливого. Проте зараз ми про це не думаємо, тим паче він оновив свій контракт з Манчестер Сіті", – розповів Лапорта.

🚨 Joan Laporta on signing Erling Haaland: “Nothing in life is impossible”.



“Although, we’re not thinking that right now and he just renewed at City”, told TV3. pic.twitter.com/XUowACCfSz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 20, 2025

Зазначимо, що взимку "містяни" оголосили про підписання нового контракту зі своїм зірковим форвардом до літа 2034 року.

У сезоні-2024/25 Голанд зіграв 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив 30 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 200 мільйонів євро.