Манчестер Сіті оголосив про підписання нового контракту з Голандом
Ерлінг Голанд підписав новий контракт з Манчестер Сіті.
Про це повідомляє офіційний сайт "містян".
Нова угода розрахована до літа 2034 року. Зарплата норвезького виконавця залишається невідомою.
Сам Голанд вже прокоментував цю подію, відзначивши виключність Манчестер Сіті у футбольному світі.
"Це дійсно неймовірний клуб із фантастичними вболівальниками. Окрім того, я хочу подякувати Жузепу Гвардіолі за те, як він мені допомагав останні два роки.
Хочу продовжувати свій розвиток та приносити Сіті ще більше трофеїв", – розповів футболіст.
Нагадаємо, Голанд приєднався до Манестер Сіті у 2022 році і з того часу зіграв 126 матчів у всіх турнірах, в яких забив 111 м'ячів та віддав 15 результативних передач.
У складі Сіті форвард става чемпіоном Англії, переможцем Кубку Англії, Кубку ліги, Суперкубку УЄФА та Ліги чемпіонів.
Раніше Ерлінг став найкращим футболістом Норвегії у 2024 році.