Реал намагатиметься придбати Голанда за умови продажу Вінісіуса

Реал має масштабні плани щодо потенційних змін в атакувальній лінії команди Карло Анчелотті.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Згідно з джерелом, ці плани мадридського клубу пов'язані з можливим продажем Вінісіуса Жуніора до Саудівської Аравії.

Декілька керівників та агентів з Бундесліги та всієї Європи, які прямо чи опосередковано пов'язані з "вершковими", знають, що літній переїзд 24-річного бразильця до Саудівської Аравії не є чимось цілком виключеним. Саудівці продовжують мріяти про здійснення цього грандіозного трансферу.

Повідомляється, що ця угода претендує на статус переходу безпрецедентного масштабу як з точки зору трансферної вартості, так і з точки зору заробітної плати.

У разі продажу вінгера, Реал зробить своєю головною трансферною ціллю форварда Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, який продовжує відновлюватися після травми.

Чинна угода між Реалом та Вінісіусом діятиме протягом двох наступних сезонів. І сторони поки що не погодили новий контракт.

Раніше форвард Реала Кіліан Мбаппе вибачився за свій грубий фол, який призвів до вилучення у матчі проти Алавеса.