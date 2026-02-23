Він вирішив зі мною не вітатися: Лапорта – про розрив стосунків із Мессі та причини його відходу з Барселони

Експрезидент Барселони та кандидат на посаду очільника клубу Жоан Лапорта розповів про погіршення стосунків із Ліонелем Мессі та пояснив причини його відходу.

Його слова передає Diario Sport.

За словами іспанця, керівництво "синьо-гранатових" відмовилося підписувати угоду з фондом CVC заради реєстрації зіркового аргентинця, оскільки вважало її шкідливою для інтересів клубу.

"Ми не хотіли підписувати угоду з CVC, щоб зареєструвати її, оскільки вважали, що це шкодить клубу. Барса стоїть вище за гравців, керівників чи президентів, і ми не могли цього зробити.

Це те, що найбільше засмутило мене як президента. Це такі ж розчарування, як відхід Комана, Хаві, Піке та інших. Це важкі моменти, але ми не могли цього прийняти. Суми за його контрактом у разі його продовження були неприйнятними, і тому він не міг продовжувати".

Лапорта визнав, що наразі його стосунки із легендарним футболістом значно погіршились. Як приклад він згадав неприємний епізод під час церемонії вручення Золотого м'яча.

"Відносини з Мессі вже не такі, як раніше. Був також інцидент під час вручення "Золотого м'яча", коли я підійшов до нього, щоб привітатися, а він вирішив, що нам не слід вітатися. Після цього відбулося деяке зближення, і сподіваємося, що це повториться в майбутньому. Відносини погіршилися, але він є легендою Барселони".

Також Лапорта прокоментував епізод, який відбувся минулого року, коли Ліонель вночі без попередження відвідав будівництво стадіону Камп Ноу.

"Я знав, що він був у Барселоні, бо аргентинська збірна грала тут, але про інше я нічого не знав. Зрозуміло, що якщо Мессі хоче вийти на поле, його потрібно впустити, якщо це можливо. Це його дім. І саме так і сталося".

Щодо майбутнього, іспанський бізнесмен планує гідно вшанувати Мессі.

"Лео заслуговує на статую на "Камп Ноу", як у Кройфа. І він заслуговує на вшанування. Ми вважаємо, що час для цього настане, коли стадіон буде повністю добудований і вміщатиме понад 100 000 глядачів. Сподіваємося, що це буде можливо".

Нагадаємо, Ліонель Мессі є вихованцем "блаугранас". За першу команду аргентинець зіграв 778 матчів, у яких забив 672 голи та віддав 303 результативні передачі. Разом із каталонцями аргентинець виграв 35 трофеїв, у тому числі 10 титулів чемпіона Іспанії та 4 кубки Ліги чемпіонів.

Сам аргентинець заявив, що має намір жити у Барселоні та ще раз вийти на газон стадіону "Камп Ноу" у статусі футболіста.