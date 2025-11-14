Лапорта готовий встановити статую Мессі на "Камп Ноу"
Ліонель Мессі
Inter Miami
Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про можливе встановлення статуї Ліонеля Мессі на оновленому "Камп Ноу".
Слова бізнесмена наводить Херард Морено.
"Усі ми, "блаугранас", хотіли б мати статую Ліонеля Мессі на "Камп Ноу". Ми працюємо над цим і якщо його сім'я захоче – ми поговоримо із ними, коли матимемо дизайн", – розповів Лапорта.
Нагадаємо, Мессі наразі виступає за клуб МЛС Інтер Маямі. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що 38-річний аргентинець може повернутися в Барселону на правах короткотермінової оренди під час міжсезоння в МЛС.
Ці розмови розгорілися з новою силою після того, як Мессі нещодавно відвідав реконструйований стадіон Камп Ноу. Аргентинець є вихованцем Барселони. За першу команду каталонців виступав з 2004 до 2021 року.
Раніше зірковий аргентинець заявив, що дуже сумує за Барселоною.