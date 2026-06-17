Віцечемпіони Франції призначили нового тренера

Німецький фахівець Діно Топмьоллер призначений на посаду головного тренера Ланса.

Про це повідомляє пресслужба віцечемпіонів Франції.

Контракт із 45-річним німецьким фахівцем розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера Ланса Топмьоллер замінить П'єра Сажа, який очолив Крістал Пелес.

Попереднім місцем роботи німецького фахівця був франкфуртський Айнтрахт, звідки його звільнили у січні поточного року після двох з половиною років на чолі команди. До цього Топмьоллер працював із люксембурзьким Дюделанжем і бельгійським Віртоном.

Нагадаємо, Ланс у минулому сезоні посів друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та у наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.