Віцечемпіони Франції призначили нового тренера
Діно Топмьоллер
ФК Ланс
Німецький фахівець Діно Топмьоллер призначений на посаду головного тренера Ланса.
Про це повідомляє пресслужба віцечемпіонів Франції.
Контракт із 45-річним німецьким фахівцем розрахований на два роки – до літа 2028 року. На посаді головного тренера Ланса Топмьоллер замінить П'єра Сажа, який очолив Крістал Пелес.
Попереднім місцем роботи німецького фахівця був франкфуртський Айнтрахт, звідки його звільнили у січні поточного року після двох з половиною років на чолі команди. До цього Топмьоллер працював із люксембурзьким Дюделанжем і бельгійським Віртоном.
Нагадаємо, Ланс у минулому сезоні посів друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції та у наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.