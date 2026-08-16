ПСЖ із Забарним несподівано програв Лансу у матчі за Суперкубок Франції

Ланс мінімально переміг ПСЖ у протистоянні за Суперкубок Франції (1:0).

Автором єдиного голу у матчі став форвард Флоріан Товен, який на 32-й хвилині розмочив нулі на табло.

Слід відзначити, що обидва колективи догравали поєдинок у меншості. На 39-й хвилині захисник Кілліан Антоніо залишив Ланс у 10-х, тоді як наприкінці зустрічі оборонець парижан Нуну Мендеш побачив перед собою пряму червону картку.

Український центрбек Ілля Забарний відіграв повний матч.

Суперкубок Франції з футболу

16 серпня

Ланс – ПСЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 32 Товен

Вилучення: 39 Антоніо, 87 Мендеш

Команді Луїса Енріке не вдалося розпочати новий сезон-2026/27 із двох виграних трофеїв поспіль. 12 серпня ПСЖ переграв Астон Віллу у Суперкубку УЄФА (2:1).