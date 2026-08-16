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ПСЖ підписав вінгера Аякса

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 13:28
ПСЖ підписав вінгера Аякса
Міка Годтс
ФК ПСЖ

Бельгійський вінгер амстердамського Аякса Міка Годтс став гравцем ПСЖ.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Франції.

Контракт розрахований на п'ять років – до кінця червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 45 мільйонів євро плюс 10 мільйонів можливих бонусів.

Годтс розпочинав свій футбольний шлях у академіях Андерлехта та Генка. У дорослому футболі дебютував в складі Аякса, в структуру якого потрапив у 18-річному віці.

У минулому сезоні на рахунку Годтса 17 голів і 15 асистів у 44 матчах за клуб у всіх турнірах. Навесні поточного року 21-річний вінгер дебютував за збірну Бельгії, і нараз провів за неї два матчі.

Напередодні ПСЖ підписав форварда Барселони Феррана Торреса.

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