Ферран: Енріке – мені, як батько у світі футболу

Нападник збірної Іспанії Ферран Торрес пояснив свій перехід у ПСЖ з Барселони.

Його слова передає Фабріціо Романо.

Однією із причин переходу став головний тренер паризького колективу – Луїс Енріке, з яким гравець працював у збірній Іспанії.

"Я завжди це казав: для мене Луїс Енріке був як батько у світі футболу. Коли я мав можливість тренуватися з ним у національній збірній, він завжди давав мені величезну впевненість. Працювати разом знову – це фантастично для мене", – підсумував форвард.

Нагадаємо, напередодні Торрес підписав 5-річний контракт з ПСЖ. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 50 мільйонів євро.

Ферран є вихованцем Валенсії, який перебрався до Барселони 1 січня 2022 року із Манчестер Сіті. Відтоді провів за "блаугранас" 207 матчів, у яких відзначився 65 голами та 23 асистами. Разом із каталонською командою завоював 7 трофеїв.

Нещодавно Торрес став чемпіоном світу-2026 у складі збірної Іспанії. Футболіст каталонців забив у фіналі у ворота Аргентини, принісши своїй команді мінімальну перемогу 1:0. Загалом на його рахунку 25 м'ячів та 9 гольових передач у 65 іграх за "Червону Фурію".