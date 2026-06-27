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Піно може пропустити решту матчів ЧС-2026 через травму – тренер збірної Іспанії

Володимир Слюсарь — 27 червня 2026, 10:52
Піно може пропустити решту матчів ЧС-2026 через травму – тренер збірної Іспанії
Єремі Піно
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Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте зазначив, що вінгер команди Єремі Піно може пропустити решту матчів чемпіонату світу-2026 через підозру на перелом ключиці.

Його слова наводить BBC.

Футболіст зазнав травми наприкінці суботнього поєдинку проти Уругваю, невдало впавши на ліве плече. Проте Піно дограв зустріч до кінця, попри сильний біль, оскільки іспанська збірна вже використала всі дозволені заміни.

"Схоже, Єремі зламав ключицю. Завтра йому зроблять додаткове обстеження, і тоді ми побачимо, наскільки серйозною є травма.

Хлопцю зараз дуже важко, він неймовірно витерпів. Дограти матч до самого кінця, ймовірно, зі зламаною ключицею – це потребувало колосальних зусиль... Це був героїчний вчинок, і я безмежно вдячний йому, як і всі товариші по команді".

Сам Єремі Піно з'явився на полі на 66-й хвилині матчу Іспанії проти Уругваю, в якому "Фурія Роха" мінімально обіграла "Ла Селесте" з рахунком 1:0.

Можливий перелом ключиці не дозволить йому допомогти команді на стадії плейоф, куди Іспанія вийшла з першого місця в групі Н. "Фурія Роха" зустрінеться з переможцем матчу між Австрією та Алжиром. У разі нічиї іспанці змагатимуться з австрійцями.

Збірна Іспанії з футболу Єремі Піно

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