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Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро

Микола Дендак — 9 липня, 22:31
Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро

16-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал забив дебютний матч на чемпіонаті Європи у півфінальному матчі проти Франції.

Він відзначився на 21 хвилині. Символічно, що перед тим, як завдати удар, іспанець хитнув Адріана Рабйо, з яким у нього була словесна перепалка перед грою.

Зазначимо, що це історичний матч для Ямала. Він став наймолодшим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів Європи та світу в історії, побивши рекорд Пеле на чемпионаті світу-1958, теж у матчі проти Франції (17 років, 244 дні). Іспанцю наразі 16 років і 362 дні.

Відтак він також став наймолодшим автором голу на цій стадії турнірів.

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстовий онлайн поєдинку.

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Ламін Ямал

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