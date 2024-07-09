Ямал став наймолодшим автором голу в історії Євро

16-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал забив дебютний матч на чемпіонаті Європи у півфінальному матчі проти Франції.

Він відзначився на 21 хвилині. Символічно, що перед тим, як завдати удар, іспанець хитнув Адріана Рабйо, з яким у нього була словесна перепалка перед грою.

Stop that Lamine Yamal. pic.twitter.com/WNuax2D0FF — Stop That Football (@stopthatfooty) July 9, 2024

Зазначимо, що це історичний матч для Ямала. Він став наймолодшим гравцем в історії півфіналів чемпіонатів Європи та світу в історії, побивши рекорд Пеле на чемпионаті світу-1958, теж у матчі проти Франції (17 років, 244 дні). Іспанцю наразі 16 років і 362 дні.

Відтак він також став наймолодшим автором голу на цій стадії турнірів.

Нагадаємо, Чемпіон веде для вас текстовий онлайн поєдинку.