Ходи мовчки: Рабйо та Ямал обмінялися словесними уколами перед півфіналом Євро-2024

Вже сьогодні ввечері весь футбольний світ спостерігатиме за першим півфіналом Євро-2024, у якому Іспанія зустрінеться з Францією. Гравці обох команд давали багато коментарів перед матчем, але за межі банальності вийшли Адріен Рабйо та Ламін Ямал.

Французький півзахисник спробував пограти в ігри розуму з юним вурденкіндом, щоб вивести його з рівноваги:

"Ми побачили, що це гравець, який вміє дуже добре справлятися з тиском. У нього багато якостей — він здатен використовувати їх як на клубному рівні, так і в збірній. Але саме ми маємо вчинити на нього тиск, не дати його почуватися комфортно і показати, що для виходу у фінал Євро йому доведеться зробити набагато більше, ніж він робив до цього", — сказав Рабйо.

"Ми побачили, що це гравець, який вміє дуже добре справлятися з тиском. У нього багато якостей — він здатен використовувати їх як на клубному рівні, так і в збірній.

Але саме ми маємо вчинити на нього тиск, не дати його почуватися комфортно і показати, що для виходу у фінал Євро йому доведеться зробити набагато більше, ніж він робив до цього", — сказав Рабйо.

Ямал відреагував на заяву майже у двічі старшого візаві набагато лаконічніше, і навіть, можна сказати, по-філософськи:

"Ходи мовчки. Говори тільки тоді, коли настав час оголосити мат", — картинку з таким пафосним підписом опублікував Ямал у своєму Instagram.

Цікаво, що дещо схоже ви вже могли спостерігати перед чвертьфінальним матчем Іспанія — Німеччина. Нагадаємо, тоді Хоселу зробив зухвалу заяву про те, що хоче відправити свого експартнера по Реалу (!) Тоні Крооса на пенсію. Зрештою, поєдинок проти "Фурії Рохи" справді став останнім у кар’єрі легендарного німецького хавбека.

Такі висловлювання перед надвідповідальними матчами тільки підігрівають фанатський інтерес, тож чекаємо продовження цього батлу вже на футбольному полі.