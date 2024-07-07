Іспанія — Франція: онлайн-трансляція
Збірна Іспанії зустрінеться з Францією в півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.
Поєдинок між командами відбудеться 9 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "Мюнхен Арена".Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.
Зазначимо, що на шляху до півфіналу Іспанія в додатковий час здобула перемогу над господарем турніру збірною Німеччини, а Франція в серії пенальті обіграла Португалію.
Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі збірна Англії зіграє з Нідерландами.