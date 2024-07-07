Іспанія — Франція: онлайн-трансляція

Збірна Іспанії зустрінеться з Францією в півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024.

Поєдинок між командами відбудеться 9 липня, о 22:00 за київським часом, на стадіоні "Мюнхен Арена".

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.

Зазначимо, що на шляху до півфіналу Іспанія в додатковий час здобула перемогу над господарем турніру збірною Німеччини, а Франція в серії пенальті обіграла Португалію.

Нагадаємо, що в іншій півфінальній парі збірна Англії зіграє з Нідерландами.