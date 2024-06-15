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Іспанія та Хорватія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Владислав Уткін — 15 червня, 17:53
Іспанія та Хорватія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Іспанії та Хорватії оголосили стартові склади на матч першого туру групи B Євро-2024 з футболу.

Про це повідомили пресслужби команд.

Склад збірної Іспанії

Склад збірної Хорватії

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Берліні. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Зазначимо, що в групу B також потрапили Італія та Албанія, які проведуть очний поєдинок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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