Іспанія та Хорватія оголосили стартові склади на матч Євро-2024

Збірні Іспанії та Хорватії оголосили стартові склади на матч першого туру групи B Євро-2024 з футболу.

Про це повідомили пресслужби команд.

Склад збірної Іспанії

Y si te gusta el 𝗢𝗡𝗖𝗘 de la @SEFutbol como siempre, en una imagen y colocaditos en el campo, pues aquí lo tienes.



😜 (Hemos hecho una versión más guay aún).#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/TB4fOcY4bg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2024

Склад збірної Хорватії

Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Берліні. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Зазначимо, що в групу B також потрапили Італія та Албанія, які проведуть очний поєдинок о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.