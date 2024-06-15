Іспанія та Хорватія оголосили стартові склади на матч Євро-2024
Збірні Іспанії та Хорватії оголосили стартові склади на матч першого туру групи B Євро-2024 з футболу.
Про це повідомили пресслужби команд.
Склад збірної Іспанії
Склад збірної Хорватії
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом на Олімпійському стадіоні в Берліні. Трансляція буде доступна на медіасервісі MEGOGO.
Зазначимо, що в групу B також потрапили Італія та Албанія, які проведуть очний поєдинок о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.