Модрич виділив найнебезпечнішого футболіста збірної Іспанії

Зірковий футболіст Реала та збірної Хорватії вважає Ламіна Ямала з Барселони одним з найнебезпечніших футболістів Іспанії.

Його слова передає Relevo.

"Команда, яка двічі виграла Чемпіонат світу та Євро, була особливою, однією з найкращих в історії. Але зараз у них чудове поєднання молоді та досвідчених гравців. Це хороша група, дуже талановита та швидка на флангах, один із фаворитів.

Я почуваюся дуже старим поруч з Ямалом. Але роки не мають великого значення. Неважливо, занадто молодий ти чи старий, важливо те, що показуєш на полі. Цього сезону Ямал зробив неймовірні речі. Усі бачать у ньому велику небезпеку Іспанії. У нього величезний потенціал і фантастична кар'єра попереду", — сказав футболіст.

На чемпіонаті Європи "картаті" потрапили до квартету B і зійдуться з Іспанією, Італією та Албанією. 15-го червня хорвати стартують матчем проти іспанців у Берліні, 19-го у Гамбурзі зустрінуться з формальними аутсайдерами групи, а 24-го у Лейпцигу зійдуться з чинними чемпіонами Європи.

Раніше Чемпіон зробив представлення збірної Хорватії на Євро-2024.