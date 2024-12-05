У правилах футболу протестують нове обмеження для воротарів

Міжнародна рада футбольних асоціацій розглядає правило, за яким суддя призначатиме кутовий на користь суперника, якщо голкіпер затримує м'яч більш ніж на 8 секунд.

Про це повідомляє The Times.

Наразі у подібній ситуації арбітр має право призначити вільний удар.

Вперше нововведення було випробувано у лізі Мальти. Найближчим часом планується впровадити нові правила в чемпіонаті Італії серед гравців до 20 років, проте замість кутового на користь суперника призначатиметься вкидання. У разі успішних випробувань нові правила будуть розповсюджені на інші змагання.

"Під час випробувань на Мальті воротарі утримували м'яч 796 разів, і жодного разу час не перевищував восьми секунд. В Італії замість подачі кутового призначатимуть вкидання, але це вважається менш стримуючим фактором.

Гнів тренера на воротаря, через який подали кутовий або призначили вкидання, яке призвело до голу, означатиме, що воротар не зробить цього наступного разу. Це змінить поведінку воротаря", – сказав член правління IFAB Патрік Нельсон.

Раніше стало відомо, що ФІФА пропонує змінити правила визначення положення поза грою. За їхньою пропозицією, нападник залишатиметься у грі, якщо будь-яка частина його тіла, якою він може забити, знаходиться на одному рівні з останнім захисником.