Мілан декласував Сассуоло, Болонья розгромила Монцу в 1/8 Кубку Італії

Сьогодні, 3 грудня, відбулося два матчі в межах 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу сезону-2024/2025.

Зокрема, Мілан здобув розгромну перемогу над Сассуоло, а Болонья виявилася сильнішою за Монцу.

Кубок Італії 2024/2025

1/8 фіналу, 3 грудня

Болонья – Монца 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 32 Побега, 2:0 - 35 Орсоліні, 3:0 – 63 Домінгес, 4:0 - 76 Кастро

Мілан – Сассуоло 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 - 12 Чуквуезе, 2:0 - 17 Рейндерс, 3:0 - 21 Чуквуезе, 4:0 - 23 Леау, 5:0 - 56 Калабрія, 5:1 - 59 Мулаттьєрі, 6:0 - 62 Абрагам

Завтра, 4 грудня, Фіорентина прийматиме Емполі в матчі за вихід у 1/4 фіналу Кубку Італії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.