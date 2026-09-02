Катарський клуб підпише відомого італійського захисника

Італійський центральний захисник Лаціо Алессіо Романьолі продовжить кар'єру в катарському Аль-Садді.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацію, сторони вже узгодили умови 4-річного контракту. Сума трансферу не називається. Чинний контракт Романьолі з Лаціо діє до літа 2027 року.

Про можливий перехід 31-річного захисника в Аль-Садд повідомлялося ще на початку червня, коли Аль-Садд очолював Роберто Манчіні. Попри відхід італійського фахівця, трансфер усе-таки відбудеться.

Романьолі виступає за Лаціо з літа 2022 року. До цього грав за Рому, Сампдорію так Міланом, був капітаном "россонері". Провів 13 матчів і забив 2 голи за збірну Італії.

У поточному сезоні Романьолі не взяв участі в жодному з матчів Лаціо.