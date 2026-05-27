Інтер домовився про новий контракт із колишнім гравцем Шахтаря – Романо

Софія Кулай — 27 травня 2026, 12:05
Півзахисник Генріх Мхітарян погодився продовжити співпрацю з італійським Інтером, який прагне залишити досвідченого вірменина у своєму складі.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Зазначається, що вірменський футболіст та "нерадзуррі" домовилися про контракт до кінця наступного сезону-2026/27.

Усі формальні процедури щодо підписання угоди вже будуть завершені найближчим часом.

Старий контракт Мхітаряна з міланським колективом спливає 30 червня 2026-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 3,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що 37-річний півзахисник виступає за Інтер із літа 2022-го, коли перейшов із римської Роми. Від моменту переходу провів за "нерадзуррі" 187 матчів (12 голів та 21 асист). Разом із командою двічі ставав чемпіоном Серії А, стільки ж разів тріумфував у Кубку та Суперкубку Італії.

У сезоні-2025/26 Мхітарян відзначився 4 м'ячами та 3 гольовими передачами у 39 іграх.

Відзначимо, що вірменський футболіст добре знайомий українському уболівальнику. Свого часу Мхітарян виступав за два донецькі клуби – Металург (45 поєдинків) та Шахтар (106 зустрічей). Здобув 7 внутрішніх трофеїв в Україні та у сезоні-2012/13 був найкращим гравцем УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Інтер зробив пропозицію Аталанті щодо трансферу правого захисника збірної Італії Марко Палестри.

