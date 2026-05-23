Болонья – Інтер: прогноз букмекерів на матч 38 туру Серії А

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 38 туру італійської Серії А між Болоньєю та міланським Інтером.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Інтер, коефіцієнт на перемогу "нерадзуррі" – 2,16. Нічия оцінюється в 3,66, перемога Болоньї – у 3,33.

Поєдинок Болонья – Інтер відбудеться 24 травня на стадіоні "Ренато Даль'Ара" у Болоньї. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії поточного сезону, а Болонья втратила шанси на потрапляння в зону єврокубків, посідаючи 8 місце.

