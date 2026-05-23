Болонья – Інтер. Де та коли дивитися матч 38 туру Серії А

У суботу, 23 травня, на стадіоні "Ренато Даль'Ара" відбудеться матч 38-го туру італійської Серії А, у якому Болонья прийматиме Інтер.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок – о 19:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є чинні чемпіони. Коефіцієнт на перемогу гостей становить – 2,16. Нічия оцінюється в 3,66, перемога Болоньї – у 3,33.

У матчі першого кола, який відбувся 4 січня 2026 року, перемогу з рахунком 3:1 святкували "нерадзуррі".

Зазначимо, що Інтер достроково став чемпіоном Італії поточного сезону, а Болонья посідає восьме місце в турнірній таблиці.

