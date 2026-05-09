Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Інтер розгромив Лаціо, Кальярі програв Удінезе в 36 турі Серії А

Олексій Мурзак — 9 травня 2026, 20:51
Інтер розгромив Лаціо, Кальярі програв Удінезе в 36 турі Серії А

У суботу, 9 травня, низкою матчів продовжилася програма 36 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Кальярі вдома програм Удінезе.

У ще одному протистоянні вже чинний чемпіон поточного сезону Інтер на виїзді розгромив Лаціо. Господарі поля двічі пропустили у першому таймі, а в середині другого залишилися у меншості, після чого "неррадзурі" забили 3-й гол, поставивши остаточну крапку.

Закриватиме ігровий футбольний вечір в Італії матч, у якому Лечче вдома прийматиме Ювентус.

Чемпіонат Італії – Серія А
36 тур, 9 травня

Кальярі – Удінезе 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Букса, 0:2 – 90+6 Гує

Лаціо – Інтер 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Мартінес, 0:2 – 39 Сушич, 0:3 – 76 Мхітарян

Вилучення: 59 – Романьйолі (Лаціо)

  • 21:45 Лечче – Ювентус
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Торіно обіграв Сассуоло.

Чемпіонат Італії, Серія А

Чемпіонат Італії, Серія А

Лаціо – Інтер. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А
Лечче – Ювентус. Де та коли дивитися матч 36 туру Серії А
Визначилася друга команда, яка перейде в Серію А
Торіно обіграв Сассуоло у 36 турі Серії А
Довбик на правах оренди може змінити клубну прописку в Серії А

Останні новини