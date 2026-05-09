Інтер розгромив Лаціо, Кальярі програв Удінезе в 36 турі Серії А

У суботу, 9 травня, низкою матчів продовжилася програма 36 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Кальярі вдома програм Удінезе.

У ще одному протистоянні вже чинний чемпіон поточного сезону Інтер на виїзді розгромив Лаціо. Господарі поля двічі пропустили у першому таймі, а в середині другого залишилися у меншості, після чого "неррадзурі" забили 3-й гол, поставивши остаточну крапку.

Закриватиме ігровий футбольний вечір в Італії матч, у якому Лечче вдома прийматиме Ювентус.

Чемпіонат Італії – Серія А

36 тур, 9 травня

Кальярі – Удінезе 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 56 Букса, 0:2 – 90+6 Гує

Лаціо – Інтер 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Мартінес, 0:2 – 39 Сушич, 0:3 – 76 Мхітарян

Вилучення: 59 – Романьйолі (Лаціо)

21:45 Лечче – Ювентус

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Торіно обіграв Сассуоло.