Лаціо запропонували послуги Зінченка – ЗМІ

Римському Лаціо декілька днів тому запропонували послуги українського захисника/півзахисника Арсенала Олександра Зінченка.

Про це повідомляє La Lazio Siamo Noi.

За їхньою інформацією, Лаціо взяв час на те, щоби оцінити доцільність підписання Зінченка. Проблемою для римлян може стати висока зарплата Зінченка в розмірі 5 мільйонів євро на рік. Задля переходу в італійський клуб Олександрові доведеться піти на її скорочення.

Контракт Зінченка із Арсеналом діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро. Гравець збірної України не входить у плани "Канонірів", які хочуть його позбутися цього літа.

Раніше Лаціо викупив у Арсенала португальського захисника Нуну Тавареша, який провів сезон-2024/25 у складі римлян на правах оренди.