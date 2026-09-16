Український захисник Арсеній Батагов повернувся до загальної групи Трабзонспора після травми коліна.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу, яка оприлюднила відповідну світлину.

Він вже провів тренування з командою, яке відбулося в межах підготовки до матчу 6-го туру турецької Суперліги проти Галатасарая.

Втім, взяти участь у матчі захисник навряд зможе. Раніше ЗМІ повідомляли, що його повноцінне повернення на поле очікується після міжнародної паузи.

Нагадаємо, На початку травня Батагов переніс операцію на коліні. Очікувалося, що 24-річний український захисник зможе повернутися до тренувань із Трабзонспором одразу після завершення літніх тренувальних зборів, проте цього не відбулося: відновлення українського захисника затягнулося.