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Батагов повернувся до загальної групи Трабзонспора після травми

Олексій Мурзак — 16 вересня 2026, 19:34
Батагов повернувся до загальної групи Трабзонспора після травми
Арсеній Батагов
trabzonspor.org.tr

Український захисник Арсеній Батагов повернувся до загальної групи Трабзонспора після травми коліна.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу, яка оприлюднила відповідну світлину.

Він вже провів тренування з командою, яке відбулося в межах підготовки до матчу 6-го туру турецької Суперліги проти Галатасарая.

Втім, взяти участь у матчі захисник навряд зможе. Раніше ЗМІ повідомляли, що його повноцінне повернення на поле очікується після міжнародної паузи.

Нагадаємо, На початку травня Батагов переніс операцію на коліні. Очікувалося, що 24-річний український захисник зможе повернутися до тренувань із Трабзонспором одразу після завершення літніх тренувальних зборів, проте цього не відбулося: відновлення українського захисника затягнулося.

Трабзонспор Арсеній Батагов

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