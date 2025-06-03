Український захисник може піти на значне підвищення в чемпіонаті Туреччини
Галатасарай проявляє інтерес до українського захисника Трабзонспора Арсенія Батагова.
Про це повідомляє FOTOSPOR.
За інформацією джерела, чинні чемпіони Туреччини шукають лівого центрального захисника для створення конкуренції та підстрахування 30-річного Абдулкеріма Бардакджі, тож звернув увагу саме на 23-річного українця.
Клуб також готовий запропонувати за нього не тільки певну суму грошей, а й включити в обмін нападника Халіла Дервішоглу та вінгера Юсуфа Деміра.
Нагадаємо, що Галатасарай став чемпіоном та володарем Кубку Туреччини та зіграє в основному етапі Ліги чемпіонів.
Батагов у сезоні 2024/25 провів 23 матчі за Трабзонспор, забивши 2 голи і віддавши одну результативну передачу. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість захисника у 3,5 млн. євро.
Раніше повідомлялося, що чемпіон Туреччини не проти підписати українського голкіпера Реала Андрія Луніна.