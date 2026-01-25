Українська правда
Захисник Шахтаря може продовжити кар'єру в іспанському Кадісі – журналіст

Софія Кулай — 25 січня 2026, 10:32
Лука Лацабідзе
ФК Шахтар

21-річний центральний захисник донецького Шахтаря Лука Лацабідзе може стати гравцем Кадіса.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Іспанський клуб хоче орендувати грузинського легіонера до кінця поточного сезону-2025/26. Контракт оборонця із "гірниками" розрахований до кінця червня 2029 року.

Цікаво, що наразі футболіст грає в оренді за Динамо Тбілісі (з липня 2025-го). За цей клуб вже провів 16 матчів.

За інформацією Галетті, якщо сторони домовляться, то Лацабідзе достроково повернеться із Грузії. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 600 тисяч євро.

Нагадаємо, що грузин підписав угоду з донецьким клубом у лютому 2024-го. Відтоді так і не дебютував за основу донеччан. Пограв в оренді в одеському Чорноморці (18 ігор). Є капітаном молодіжної збірної Грузії U-21.

Раніше повідомлялось, що німецький Гамбург готовий викупити контракт грузинського захисника Шахтаря Георгія Гочолейшвілі.

